Zwei Autos sind Donnerstagmittag aus dem ersten Stock des Parkdecks des Landesklinikums Baden gestürzt. Ein Lenker dürfte zunächst die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Der Pkw fiel in die Tiefe, ein an sich geparktes Fahrzeug wurde mitgerissen. Als Hintergrund wird ein medizinischer Notfall vermutet, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage entsprechende Medienberichte.

© BFKDO BADEN/STEFAN SCHNEIDER

Absperrung durchbrochen

Der Lenker des Wagens erlitt Verletzungen. Er war an Ort und Stelle von einem Notarzt versorgt worden und wurde von Rettungskräften abtransportiert, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden in einer Aussendung. Die beiden in den Vorfall involvierten Fahrzeuge hatten zuvor eine Absperrung durchbrochen und waren mit der Front voran abgestürzt. Das mitgerissene Kfz war den Medienberichten zufolge unbesetzt.

Ausgerückt waren die Freiwilligen Feuerwehren Baden-Leesdorf und Baden-Weikersdorf. Die Helfer standen laut Bezirkskommando rund eineinhalb Stunden im Einsatz.