Eine aktuell an Masern erkrankte Person war – unwissend über die Erkrankung – während des ansteckungsfähigen Zeitraums am Freitag, 8. März, beim James Blunt-Konzert in der Olympiaworld in Innsbruck. Darüber informierte das Land Tirol am Samstag (16. März) via Aussendung.

Personen, die sich ebenfalls dort aufgehalten haben – insbesondere im Bereich des Parketts rechts mittig, sind nun aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu überprüfen. Auch der Impfstatus und jener der Familienangehörigen auf zwei Masern-Impfungen soll geprüft werden, so das Land.