Die Anlage läuft seit dem heurigen Jänner im oberösterreichischen Innviertel und ihre Betreiber sprechen von nicht weniger als einer Weltneuheit. Diese kann, so das Versprechen, das Klimagas CO₂ auf äußerst kostengünstigem Weg zu Carbon verarbeiten und so gleichzeitig dem Klima wie auch der Industrie einen Dienst erweisen. Das Referenzprojekt in der Form eines Schiffscontainers ist das jüngste Kapitel der inzwischen weltweit betriebenen Überlegungen, Kohlendioxid stofflich zu nutzen, anstatt es in die Atmopshäre zu blasen.