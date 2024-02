Reportage. Dass er einen Mann geküsst hat, brachte Michael Woditschka vor 24 Jahren vor Gericht. Nun kann er eine Entschädigung beantragen – wie 11.000 andere Österreicher auch.

Wien, 1999: Michael Woditschka ist jung und gern unter Menschen. Der damals 19-Jährige arbeitet in einer Disco als Kellner. „Da war man halt irgendwie der Superheld“, erinnert sich der heute 45-Jährige zurück. Woditschka war das, was alle Menschen in diesem Alter sind: Neugierig auf das, was das Leben noch so bereithält. Doch es braucht nur eine Nacht und der bisher unbescholtene Mann findet sich auf der Anklagebank wieder. Sein Schicksal ist kein Einzelfall. Die ganze Geschichte gibt‘s im Video zu sehen: