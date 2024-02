Schon wieder einer entwischt: Die Serie an Häftlingen, denen die Flucht aus dem Gefängnis gelingt, ist in Österreich bis zuletzt nicht abgerissen. Vor Kurzem ist IS-Sympathisant ausgebüxt, er soll sich sogar in der Haft radikalisiert haben, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Im November 2023 waren gleich vier Häftlinge auf der Flucht. Macht fünf Geflohene in einem Vierteljahr. Vier konnten wieder gefasst werden. Ganze 29 Fluchtversuche bei Ausführungen (etwa zum Spital) gab es von 2021 bis 2022. 21 Beamte wurden dabei verletzt, ergibt eine aktuelle parlamentarische FPÖ-Anfragebeantwortung durch Justizministerin Alma Zadic (Grüne).