In Wiener Neustadt starteten Klimaaktivisten in der Nacht auf Montag beziehungsweise Montagfrüh eine Protestaktion. Mitglieder der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ („Die Reifen-Auslasser“) ließ aus den Reifen zahlreicher Autos die Luft aus. Sie bekannte sich zur Aktion und hinterließ auf den Windschutzscheiben der Autos ein Schreiben, wie mehrere Medien berichten.

„Betroffen waren vor allem SUVs - sowohl E-Fahrzeuge als auch Verbrenner“, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegenüber der APA. Laut Polizeiangaben waren mindestens 15 bis 20 Fahrzeuge betroffen. Der Gruppe selbst zufolge wurde bei 80 SUVs Luft aus den Reifen gelassen. Gepostet wurde ein Schreiben mit der Überschrift: „ACHTUNG - Ihr Spritfresser ist tödlich.“ Zuletzt war die Gruppierung in der Nacht auf den 6. Jänner in Wien aktiv gewesen. Bei mehr als 50 SUVs war Luft aus mindestens einem Reifen gelassen worden.

„Es gibt keinen Grund, so ein Fahrzeug zu besitzen“

„Wir tun dies, weil SUVs eine Katastrophe für das Klima, die öffentliche Sicherheit und unser aller Gesundheit sind. Die Regierung hat darin versagt, uns alle vor diesen Fahrzeugen zu schützen, und befeuert die Klimakatastrophe immer weiter. Es gibt keinen Grund, so ein Fahrzeug zu besitzen oder gar in einer Stadt zu fahren, allein die Produktion so eines SUVs ist nur durch massive Ausbeutung von Mensch und Umwelt möglich“, heißt es in dem Schreiben.