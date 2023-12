„Maler, halt’s Maul und male!” Frei nach Goethe waren das die ersten Worte, die Künstler Gottfried Helnwein an die Gäste in den Räumlichkeiten der Heidi Horten Collection im ersten Wiener Bezirk richtete. Gesagt hat er dann doch einiges. Zum Anlass des neuen „Living Deluxe“-Immobilien-Magazins, dessen Hülle Helnwein gestaltete, war die Wiener Hautevolee Mittwochabend zusammengekommen: Unternehmerin Ingrid Flick, Kristallerbin Fiona Swarovski und Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser, die Unternehmer Helmut Essl und Wilhelm Beier, Model Ivana Ho und Co.

Der polarisierende Maler Gottfried Helnwein hat für die Hülle des Magazins den Abdruck seines Gemäldes „The disasters of war 47“ gewählt. Es zeigt ein junges Mädchen in Uniform. Helnwein ist durch seine hyperrealistischen Bilder von verwundeten und bandagierten Kindern bekannt geworden. Warum Kinder? „Sie sind für mich eine Metapher des Menschseins. Nicht jeder Mensch wird erwachsen, aber jeder Mensch war mal ein Kind und jedes Kind hat unbegrenztes Potenzial in sich.“ Dass das Mädchen auf dem Magazin eine Uniform trägt, würde in die Zeit passen, fallen derzeit doch auch Kinder dem Krieg im Nahen Osten zum Opfer, so Helnwein. „Das ist die vergiftete Erwachsenenwelt, die immer die Probleme macht“, kritisiert der österreichische Künstler scharf. „Es ist eine Bankrott-Erklärung der Erwachsenen, so viele Kinder sterben zu lassen.“

Dem Geschäftsführer des Immobilienvermittlers “Living Deluxe Luxury Real Estate”, Thomas Hopfgartner, sei es wichtig gewesen, sein Magazin in „aktuell relevante“ Kunst zu hüllen. Vor Helnwein haben Erwin Wurm und Hermann Nitsch (1938–2022) das Heft mitgestaltet. Diesmal geben die Seiten Einblicke in Helnweins Wohnsituation und zeigen außerdem außergewöhnliche Immobilien. Das Magazin ist auf 250 Stück limitiert.