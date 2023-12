Ein echter Glückspilz: Freitagabend hat ein Österreicher den „EuroMillionen“-Jackpot geknackt. Er holte sich damit den höchsten Gewinn, der jemals bei dem Tippspiel vergeben wurde, nämlich 240 Millionen Euro. Was über den Gewinner bekannt ist? Laut den Österreichischen Lotterien hat der Teilnehmer seine Tipps auf der Spieleplattform win2day.at abgegeben. 20 Tipps hatte der Glückliche ins Rennen geschickt. „Keine Quicktipps, sondern vermutlich gut überlegte Zahlen waren da am Morgen des Ziehungstages angekreuzt worden“, so die Österreichischen Lotterien. Im allerletzten der abgegebenen Tipps fanden sich dann tatsächlich die „5 plus 2 Richtigen“.

Freitagabend wurde der Gewinner - wie auch alle anderen, die Glück hatten - benachrichtigt. Mittlerweile hat sicher der Österreicher auch persönlich gemeldet. Mehr über seine Person ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt. Er wird nun von einem Großgewinner-Betreuer über die weitere Vorgangsweise informiert und bei etwaigen Fragen unterstützt. Ein Muss ist das persönliche Melden allerdings nicht: Eine auf dem win2day-Account hinterlegte und bestätigte Bankverbindung macht den Weg zum Gewinn leicht: nach dem Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist wird die Gewinnsumme auf das bekanntgegebene Konto überwiesen – innerhalb dieser Zeit ist es auch möglich, eine weitere Bankverbindung anzuführen. Somit muss der Gewinner nichts weiter tun, als zu warten, bis der Gewinn überwiesen werden. Im Zuge der Großgewinner-Betreuung – insofern das der Gewinner möchte – könnte auch ans Licht kommen, was er sich gedacht hat, als da plötzlich stand: „Herzlichen Glückwunsch! Sie haben 240.000.000 Euro gewonnen!“

Rekord in mehrfacher Hinsicht

Bei den 240 Millionen Euro handelt es sich in mehrfacher Hinsicht um einen Rekord: Es ist die höchste jemals ausgespielte Europot-Summe, der höchste jemals erzielte Einzelgewinn bei „EuroMillionen“ und damit auch der höchste Gewinn, der jemals in Österreich bei „EuroMillionen“ gewonnen werden konnte. Ein Rekord ist laut den Österreichischen Lotterien auch, dass der Europot, der erste Gewinnrang bei „EuroMillionen“, in Österreich heuer bereits dreimal geknackt wurde. Nach dem Sologewinn vom Freitag gibt es allein in diesem Jahr bereits 40 „EuroMillionen“-Millionäre in Österreich.