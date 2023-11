Viel Aufregung herrscht um einen 10-Euro-Döner in Linz, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten. „Jeder redet davon. Drum probiere ich ihn jetzt.“ Martin hält beim Lokalaugenschein einen der Luxus-Döner in Händen. „Er ist schon relativ teuer, aber das macht das Rindfleisch. Mal schauen, ob er es auch vom Geschmack wert ist“, sagt der 29-jährige gelernte Koch noch, bevor er wieder weiter muss. Er arbeitet gleich nebenan am Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten.