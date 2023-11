Die Schülerin soll laut den Salzburger Nachrichten der 13-Jährigen über TikTok mit dem Umbringen gedroht haben („ich stech dich auf dem Schulklo ab“) und ihr Videos gesendet haben, in welchen Personen enthauptet werden. Die Bildungsdirektion bestätigt, dass es an einer Salzburger Schule zu einem solchen Fall gekommen ist. Die Schülerin sei nun vorläufig suspendiert worden. Die Anschuldigungen würden genauestens überprüft werden. „Es muss nun festgestellt werden, was wirklich dahintersteckt, und auch das Rechtliche geklärt werden. Außerdem geht es nun um die Frage, wie der Betroffenen Unterstützung geboten werden kann, damit ein Gefühl von Sicherheit in der Schule zurückkehrt“, heißt es aus der Bildungsdirektion. Auch der Polizei ist der Fall bekannt. Es handelt sich aber nicht um einen Fall für die Strafjustiz. Das Mädchen ist mit 13 Jahren strafunmündig.