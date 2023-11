Das neue Spiel EuroDreams der Österreichischen Lotterien wurde Ende Oktober unter dem Motto „Lebe deine EuroDreams“ eingeführt, sieben weitere Länder nehmen an der Mehrstaatenlotterie teil. Dass die Hauptgewinne monatlich für einen gewissen Zeitraum ausbezahlt werden, sei etwas ganz Besonderes: „Das ist ein für uns absolut neues Spiel. Ein Grund, das Lotteriespiel auf den Weg zu bringen, war, dass es sich beim Gewinn nicht um einen einmalig ausgeschütteten großen Betrag handelt, sondern es ist ein ständiger Gewinn, für lange Zeit“, sagt Sprecherin der Österreichischen Lotterien Gerlinde Wohlauf.

Ähnliche Spiele gibt es bereits in England, den USA, in Frankreich und Kanada. In Österreich ist es das erste Lotteriespiel mit Gewinn im sogenannten Rentenformat.

Monatlich 20.000 Euro

Beim Hauptgewinn werden 20.000 Euro netto für 30 Jahre lang auf das Gewinner-Konto eingezahlt. Die Spielformel lautet „6 aus 40“ und „1 aus 5“. Sechs Zahlen werden in einem Zahlenfeld von 1 bis 40 angekreuzt, für den Hauptgewinn muss auch eine „Traumzahl“ in einem Zahlenfeld von 1 bis 5 gewählt werden. Für den ersten Rang und somit dem Gewinn von 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre müssen alle Sechs und die Traumzahl richtig gewählt sein.

„Der erste Rang muss ab vier Gewinnern mit einer fixen Quote geteilt werden. Wir gehen aber davon aus, dass das sehr, sehr, sehr selten vorkommt“, sagt Sprecherin Gerlinde Wohlauf. Der zweite Gewinnrang muss die sechs richtigen Zahlen tippen, ohne Traumzahl, um 2000 Euro monatlich fünf Jahre lang zu erhalten. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt für den ersten Gewinnrang 1:19.191.900, für den zweiten 1:4.797.975.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Ränge drei bis sechs erhalten eine einmalig ausbezahlte Gewinnsumme. Beim sechsten Gewinnrang handelt es sich um 2,50 €, was dem Tipppreis für eine EuroDreams Teilnahme entspricht.

Gewinn kann weitergegeben werden

Sollte man die Glückliche oder der Glückliche mit dem Hauptgewinn sein, bekommt man 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre. Da könnte die Frage „Was, wenn ich während dieser 30 Jahre nicht mehr bin?“ aufkommen. Wohlauf dazu: „Was mit dem monatlichen Gewinn passiert, wenn man nicht mehr ist, kann selbst entschieden werden. Da halten wir uns an die Erbschaftsrechte, an die gesetzlichen Vorgaben. Wenn im Testament festgehalten wird, dass der Gewinn an jemanden weitergegeben wird, mischen wir uns nicht ein.“

Während der 30 Jahre ist aber kein Tausch an Dritte möglich.