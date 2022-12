Tag für Tag liken, swipen, tippen und scrollen wir, was das Zeug hält – sind quasi immer und überall erreichbar. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so viel Zeit am Smartphone verbringen? Und wie lässt sich gegensteuern? Im Interview erklärt Digital Detox-Coach Christina Feirer, wie eine digitale Auszeit und langfristig ein achtsamer Umgang mit dem Smartphone gelingen kann.