Nach zwei Jahren Zwangspause ist das Donauinselfest in seiner ursprünglichen Form zurück und die legendäre Party in vollem Gange. Nun geht die 39. Auflage des Donauinselfests heute Abend ins große Finale: Auf der Festbühne werden am Abend Mavi Phoenix und als Headliner Jan Delay und Disko No.1 die Bühne rocken.

Das war das Donauinselfest am Freitag und Samstag

Nachdem zum Auftakt am Freitag unter anderem Nico Santos, Mathea und Ray Dalton auf der Bühne Gas gegeben haben, hat auch der kurzzeitige Regen am Samstagmorgen der Stimmung keinen Abbruch getan. Nach einer etwas verregneten Turnstunde mit "Fit mit Philipp"-Moderator Philipp Jelinek (für die er übrigens von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit einer Urkunde für die "größte Turnstunde des Landes" geehrt wurde) kam am Samstagnachmittag sogar Bundespräsident Alexander van der Bellen vorbei.

Am Abend gaben dann Sängerin Stefanie Werger, der italienische Pop-Rock-Musiker Umberto Tozzi und Liedermacher Peter Cornelius ihre Songs zum Besten. Und: Für ordentlich Partystimmung sorgten die Nockis mit ihrem 40. Jubiläum auf der Schlagerbühne.

DIF2022: Das erwartet die Fans zum großen Finale am Sonntag

Der dritte Tag des Open-Air-Festivals startet mit bestem Wetter. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Donauinselfests heißt es: "Trocken bleibt es, heiß wird es". Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 30 Grad. Und mindestens so heiß ist das Line-Up, das auch am Sonntag einige Highlights bietet. Im Ö1-Kulturzelt werden am Abend etwa Ernst Molden und Ursula Strauss auftreten.

Auf der Festbühne, die übrigens von FM4 bespielt wird, heizen ab dem frühen Abend das Wiener Trio Sharktank und Hip Hop-Artist Eli Preiss ein, bevor zur Prime Time um 20 Uhr Musiker Mavi Phoenix und als Headliner schließlich Jan Delay und Disko No.1 die Bühne zum Beben bringt.