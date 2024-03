Am 17. März wird der St. Patrick’s Day gefeiert! Seinen Ursprung findet der Feiertag in Irland. Es ist der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, der im 5. Jahrhundert als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Geburts- und Sterbedaten sind grundsätzlich nicht bekannt, der 17. März tauchte jedoch im 7. Jahrhundert erstmals als möglicher Sterbetag auf. Seither werden Kleidung, Flüsse, Denkmäler grün eingefärbt und weltweit mit Bier angestoßen.

Apropos Bier. In Österreich zählt das Bier als flüssiges Kulturgut. Jährlich werden zirka 102 Liter pro Kopf getrunken, damit liegt Österreich im Europavergleich auf Platz zwei hinter Tschechien mit 136 Liter pro Kopf. Übrigens, allein während dem St. Patrick‘s Day verdreifacht sich der weltweite Giunness-Konsum, von 5,5 Millionen auf 13 Millionen Pints.

Testen Sie Ihr Wissen!

Wie viel wissen Sie über den Gerstensaft und den irischen Feiertag? Hopfentlich genug, um dieses Quiz zu bestehen. Auf die Plätze, fertig… Prost!