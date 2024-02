John Travolta, George Clooney und sogar der ehemalige Präsident Barack Obama gehörten schon zu seinen Gästen – das allein ist bereits eine Auszeichnung. Doch Fabian Unterzaucher, ein Deutscher mit Kärntner Wurzeln, wurde im US-Staat South Carolina auch offiziell zum „Hotelier des Jahres“ gekürt. Der 61-Jährige ist Direktor des Hotels Westin Poinsett in Greenville – die aktuelle Station einer Karriere, die nach dem Abitur mit einer Kochlehre im Spatenhaus an der Oper in München begonnen hat.