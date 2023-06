Können Sie sich noch erinnern, was Sie mit Ihrem „Klimabonus“ angestellt haben? 500 Euro gab es im Vorjahr ohne jegliches Zutun aufs Konto. Für viele war es ein pekuniärer Sommerspritzer rechtzeitig zum Urlaubsbeginn. Auch der „Heizkostenzuschuss“ wird zu einer Zeit überwiesen, an dem die Heizkörper dieses Landes kalt bleiben. Jedoch werden die 400 Euro, die nun in der Steiermark zur Auszahlung gelangen, nicht mit der Gießkanne unters Volk gebracht. Die Bezieher waren bereits zuvor auf Unterstützung angewiesen und warten sicher schon hart auf das Geld.