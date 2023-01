Das könnte in einen heftigen Schlagabtausch münden, wenn der Landtag am Dienstag erstmals seit Mitte Dezember wieder zusammentritt. War ja einiges los in der Zwischenzeit, vor allem in den steirischen Krankenhäusern. ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß muss sich unangenehmen Fragen der Opposition stellen. Die Grünen wollen von der zuständigen Politikerin etwa hören, wie sie denn das Vertrauen der Bevölkerung ins steirische Gesundheitswesen zurückgewinnen will.