Die Energiekosten explodieren, die Inflation steigt, Gehälter werden angepasst, doch deutlich mehr Budget bleibt aus. Steirische Unis haben nun zu kämpfen. Bereits im Sommer warnten die Rektorinnen und Rektoren der Hochschulen, dass der Herbst eng werden könne. In Wien ist es so weit, dass die TU vor Zahlungsunfähigkeit warnt. In Graz wird die Technische Uni für mindestens drei Monate keine Stelle nachbesetzen, die vom Bund finanziert wird. Man könne sich dort nicht erinnern, wann dies das letzte Mal geschehen sei.