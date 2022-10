Je kälter die Tage, desto hitziger werden die Debatten. Das zeigt sich schon jetzt: Während die Stromrechnungen der Steirer steigen, sollen die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln sinken. Viele werden dieses Drehen am Heizungsregler als Schikane empfinden. Doch es ist nur ein Vorgeschmack auf einen ungewissen Winter, der mit harten Prüfungen auf uns wartet. Teuerung, Energiekrise, Pandemie – wie wir diesen Herausforderungen begegnen, zeigt am Ende wohl auch, aus welchem Stoff wir als Gesellschaft gemacht sind.