Gelegenheit macht Diebe. Viele Gelegenheiten machen viele Diebe, und viel Ware, die man stehlen kann, macht viel Schaden. Gestern hat am Landesgericht Graz der Prozess gegen 24 Personen begonnen, die in unterschiedlichen Rollen am wohl unverschämtesten Bierdiebstahl der letzten Jahrzehnte beteiligt waren – wenn denn die Anklage zutrifft.