Früher war oben echt oben. Ganz oben Sagarmatha, Olympos und so. Geister, Götter, Yeti. Schwer erreichbar oder betreten verboten.

Etwas weiter unten gab es auch ein Oben. Die Turmstube der örtlichen Kirche, das Schneeloch am Grimming, die Flasche Wein am Maibaum.

Alles Oben ist bestiegen. Der Olymp ein Wanderberg, das Schneeloch abgeschmolzen, die Turmuhren digitalisiert.



Der Sagarmatha heißt jetzt Everest und wurde zum alpinen Bordellbetrieb degradiert. Irgendwann wird ihn einer mit Rollerblades überqueren.

Jacques Piccard hat Höhe immerhin noch umgekehrt definiert: mit seiner Tauchfahrt, 10.916 Meter in den Marianengraben. „Because it’s there“ hat als sinnstiftendes Motiv für Berggänge und Tauchmanöver aller Art ausgedient. Der Begriff oben hat sich der Räumlichkeit entledigt und vielerlei Gestalt angenommen. Die von Gefühlen und Situationen. Oft um Erfolge. Wir sollten sie sorglich verwalten und prüfen, ehe wir sie mit dem Begriff oben adeln.