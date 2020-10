Facebook

Monatelang schien die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle. Die Zahlen stiegen zwar wieder langsam an, aber gestorben ist in den letzten Wochen in Österreich fast niemand mehr an der tückischen Krankheit. Der Vorwurf, hier werde aus politischem Kalkül (welchem eigentlich?) Panik verbreitet, begleitete jede neue Warnung zur Vorsicht. Es schien ja sehr plausibel, die Dinge ein bisschen lockerer zu nehmen nach dem unheimlichen Frühjahr und dem Sommer der eingeschränkten Freiheiten. Auf lange Sicht ist schwer auszuhalten, was an Zurückhaltung, unnatürlichem Verhalten und echtem Arbeitsleid von den Menschen verlangt wurde.