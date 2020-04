Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Saudi-Arabien ist laut Demokratie-Rating einer der zehn autoritärsten Staaten der Welt. In Saudi-Arabien wird Kritik am Regime praktisch mit Terrorismus gleichgesetzt. Frauen unterliegen per Gesetz einer männlichen Vormundschaft und dürfen ohne dessen Erlaubnis nicht reisen, einen Pass beantragen oder sich gewissen medizinischen Behandlungen unterziehen. Seit Juni 2018 dürfen Frauen selbst ein Auto lenken. Ein kleines Reförmchen. Immerhin.