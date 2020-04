Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der neue Labour-Chef Keir Starmer muss den Scherbenhaufen beseitigen, den sein Vorgänger Jeremy Corbyn hinterlassen hat © (c) AP (Aaron Chown)

Keir Starmer ist das neue Gesicht der Labour Party. Das rührt wenig Schlagzeilen auf in einer Zeit, in der das Coronavirus alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei mehr als über 600 Toten am Tag bei den Briten kann ein Wachwechsel im Oppositionslager nicht mit viel Resonanz rechnen. Dabei kommt ihm einige Bedeutung zu.