Mitt Romney hat am Mittwoch Geschichte geschrieben. Der republikanische Senator und frühere Präsidentschaftskandidat hat im Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten aus der eigenen Partei gestimmt – als erster in der US-Geschichte. Schließlich habe er vor Gott einen Eid geschworen und müsse sich vor seinen Enkeln und Kindern rechtfertigen. Trump habe bewiesenermaßen eine ausländische Macht gebeten, gegen einen Gegner zu ermitteln, und damit aus Romneys Sicht auf ungeheuerliche Weise gegen die Verfassung verstoßen. Er bewies damit Rückgrat. Während seine Partei im Dienste des Machterhalts jede Überzeugung und jeden Anstand verloren hat und die Senatoren sich der Parteilinie unterworfen haben, verteidigt Romney mit der Aussicht auf Verdammung die Verfassung und seine Überzeugung und ist so um den Preis der Wahrhaftigkeit mit seiner Geste zum Vorbild geworden.