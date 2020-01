Eine weitere Spaltung droht Die Kirche zwischen Reform und Tradition

Facebook

Die Veröffentlichung ist wie ein Stecken, den der emeritierte Papst dem amtierenden vor die Füße wirft. Franziskus arbeitet am Abschlussdokument zur Amazonien-Synode. Wenn nicht alles täuscht, wird er darin trotz des Zölibats in Ausnahmefällen die Weihe verheirateter Priester genehmigen. Der Papst hat sich in der Vergangenheit in dieser Hinsicht ausgedrückt. Allein die Einberufung der Synode, bei der vor allem Bischöfe aus der betroffenen Region zusammenkamen, implizierte eine Öffnung.