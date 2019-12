Facebook

Der Aufschrei war vorhersehbar. Ein Tiroler Bezirksgericht hat nun das Kind einer ukrainischen Leihmutter rechtlich als Kind der österreichischen Auftraggeber anerkannt. Das Wohl und die Interessen des Kindes, begründete der Richter, müssten im Vordergrund stehen. Was vor einigen Jahren noch nicht der Fall gewesen sein dürfte, als das Innenministerium einem genetischen Kind von Österreichern zunächst die Staatsbürgerschaft verweigerte, weil es eine amerikanische Leihmutter hatte.

Ob die Anerkennung der Elternschaft von Kindern von Leihmüttern das österreichische Verbot der Leihmutterschaft indirekt aushebelt und kinderlosen Paaren signalisiert, künftig im Ausland eine Leihmutter mieten zu können? Natürlich ist das Signal ein eindeutiges und natürlich wird über kurz oder lang auf politischer Ebene die Frage nach der Doppelmoral gestellt werden, wenn im Inland verboten ist, was im Ausland akzeptiert wird. Der Uterus als Verleihartikel, die Instrumentalisierung der Frau als Gebärmaschine, die in Zeiten von Samenbanken, tiefgefrorenen Embryonen, Kindern mit der DNA von drei Elternteilen auch in Österreich wie in anderen Ländern erlaubt sein wird? Argumente wird es genügend geben. Eine legalisierte Leihmutterschaft mit kontrollierten Vorgaben ist immerhin ethisch vertretbarer als eine ohne Mindeststandards. Wie in Ländern, wo der „Mietvertrag des Uterus“ von Bestell-Eltern auch gekündigt werden kann.

Leihmutterschaft sei, protestierten gestern Kinderschutz-Organisationen, eine „moderne Form des Kindeshandels“, das Verbot der Leihmutterschaft müsste deshalb in der Verfassung verankert werden. Was Paare mit unerfülltem Kinderwunsch dazu sagen? Sie könnten solche Vorwürfe als Arroganz der Gesunden werten, die sich das Leid kinderloser Paare nicht vorstellen können.

Ein moralisches Minenfeld, auf dem wohl jeder Entminungsdienst scheitern wird.