Da fahren also ein SPÖ-Obmann und ein Ex-SPÖ-Geschäftsführer einen Porsche und postwendend orten manche in der SPÖ ein „Porsche-Problem“, andere wiederum eine unbegründete Skandalisierung. Der ehemalige Kurzzeit-Obmann der SPÖ, Christian Kern, lässt nun allerdings seine Parteifreunde wissen, was wirklich Sache ist. Weder Porsche noch andere Luxusgüter können ein Problem. Immerhin habe sogar Che Guevara, „eine weltweit respektierte und bewunderte Ikone der Revolution“, eine teure Schweizer Uhr getragen. Kein Mensch, twittert Kern, habe deshalb an seinen Motiven und seiner Überzeugung gezweifelt. Wolf Biermann hat ihn sogar als „Jesus Christus mit Knarre“ besungen.

Ob sich jetzt die zwei Porschefahrer bestätigt fühlen? Vielleicht entgegnen sie, dass der edle Freiheitskämpfer Guevara nicht immer edel war, Menschen exekutierte, Soldaten aufrief, sich in kalte Tötungsmaschinen zu verwandeln. Und dass sie ihren Porsche nicht mit Guevaras Uhr vergleichen wollen, sondern ihnen wichtiger ist, was der Hausmeister in Innsbruck oder Wien von Porsche oder Luxusuhren hält.

Natürlich sagen ein Auto oder Luxusuhren nichts darüber aus, wie kompetent und erfolgreich ein Politiker ein Regierungsamt oder eine Parteifunktion ausübt. Viel sagt es aber aus, wie er wahrgenommen werden will. Haider ließ sich im Porsche fotografieren, Ex-Kanzler Kurz als Kanzler in der Economy-Class. Er wusste warum und welche Botschaft er mit diesem Bild vermittelte. „Reputationsmanagement“ nennen Berater solche Bilder. Dazu zählt wohl auch die Frage, die sich jeder kluge Politiker stellen wird: Wie will ich von Wählerinnen und Wählern wahrgenommen werden? Als a.) Kämpfer gegen zwei-Klassen-Medizin und Klimawandel b.) Porschefahrer, c.) Radfahrer, d.) Rolex-Fan, e.) Kämpfer für Verteilungsgerechtigkeit, f.) Tierfreund, g.) Familienmensch, h.) Che Guevara .....