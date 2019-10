Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Welcher kleine Angestellte wird angesichts des Gerichtsverfahrens gegen zwei Betriebsräte der AUA jetzt nicht ein wenig sprachlos die Frage stellen: Wie ist es möglich, dass ein Betriebsrat sein Gehalt von 6000 auf 12.000 Euro brutto verdoppeln kann? Und das vor zehn Jahren, als die AUA aufgrund ihrer prekären Situation Staatszuschüsse bekommen musste. Die zweite Frage wird lauten: Wie ist es möglich, dass nun diese Betriebsräte wegen ihrer überzogener Gehälter vor Gericht stehen? Als ob Betriebsräte und nicht der Vorstand Gehälter festlegen.

Die zwei betroffenen Betriebsräte, die sich jahrelang über ein Monatsgehalt von 12.000 Euro freuen konnten, sollen nun für drei Jahren die „Überzahlung“ zurückzahlen. Immerhin ist es gesetzlich verboten, Betriebsräte zu privilegieren.

Was den einfachen Angestellten in noch größeres Erstaunen versetzt? Dass die beiden Personalvertreter auf andere Betriebsräte in staatsnahen Unternehmen verweisen, „die noch mehr verdienen würden“. Womit ihr Gehalt nicht nur wegen ihres enormen Arbeitsaufwandes gerechtfertigt sei.

Mag sein, dass die Arbeit von Betriebsräten vor allem in Umbruchzeiten schwierig ist. Aber wie viele werden bei 12.000 Euro wohl verständnislos den Kopf schütteln. Andere werden sich an Transparente „Wo sind die Nutten“ erinnern, die Ex-VW-Vorstand Peter Hartz am Weg zum Gericht entgegengehalten wurden, weil Betriebsräten Lustreisen finanziert worden waren.

Natürlich sollen Betriebsräte gut verdienen, aber im Eigeninteresse dürfte wohl der Großteil der Personalvertreter alles vermeiden, was nur den geringsten Verdacht einer Privilegierung aufkommen lassen könnte - wie bei einem Monatseinkommen von 12.000 Euro.