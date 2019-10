Facebook

Er sagt, was er denkt und blinzelt dabei nie in jene Richtung, aus der er vielleicht den größten Applaus erwarten könnte. Der große Literat Michael Köhlmeier hat nun gestern anlässlich seines 70. Geburtstages wieder gesagt, was er denkt und seine Antwort auf die Frage wissen lassen, ob er lieber mit Strache oder Kurz einen Abend verbringen würde. Seine Antwort dürfte viele seiner Autorenkollegen sprachlos machen. Er würde H.C. Strache vorziehen, weil dieser sicher die besseren Witze zu erzählen wüsste und es mit ihm amüsanter wäre als mit Kurz. Im Gegensatz zu Kurz habe Strache für ihn „charmante Augenblicke“. Und dann verriet er noch, was er sich beim Ibiza-Video gedacht hat: „Wenn meine Rock´n Roll-Freunde und ich zusammensitzen und getrunken haben, dann möchte ich auch nicht, dass ein Mikrofon mitläuft“.

Nein, das ist nicht als Freispruch des Spesenritters Strache gedacht, Köhlmeier ist auch alles andere als ein Fan der Freiheitlichen oder des Ex-Parteiobmannes. Beim Gedenktag im Parlament im vergangenen Jahr hat er vor Antisemitismus gewarnt, die FPÖ attackiert und die geschlossene Balkanroute mit den geschlossenen Grenzen der Schweiz in der NS-Zeit verglichen. Und er appellierte an jene, die stolz auf die geschlossene Balkanroute waren, an das Leid hinter der Grenze zu denken.

Was Menschen wie Köhlmeier auszeichnet? Dass er keiner ist, der es sich in der moralischen Überlegenheit einer Haltung bequem macht. Oder gar einen ohnehin schon am Boden Liegenden noch attackieren würde. Im Gegenteil, er hält nicht wenigen in der FPÖ einen Spiegel vor die Augen, wenn er sagt, es missfalle ihm, „wie Leute, die allesamt Strache ihre Karriere verdanken, ihm nun nachtreten.“ Degoutant findet er das.

Schade, dass es in politischen Machtpositionen viele Treter und selten Köhlmeiers gibt.