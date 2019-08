Facebook

Der Verkehr ist das größte Problemkind beim Klimaschutz © Kara - stock.adobe.com

Das zeitliche Zusammentreffen ist Zufall. Am selben Tag, an dem die Forscher des Weltklimarats in Genf davor warnten, dass der Klimawandel das Nahrungsangebot gefährde, beschloss die steirische Landesregierung gestern einen Aktionsplan zum Klimaschutz. Und die Regierer sparten nicht mit Pathos. Schließlich gehe es darum, den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.