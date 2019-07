Grazer Parteifinanzen Mehr Transparenz ist gefordert

Facebook

Subventionen gibt es in Graz nicht nur für die Parteien, sondern auch für die Gemeinderatklubs © Juergen Fuchs

In Graz ist der Steuerzahler besonders großzügig: Neben den Parteien selbst werden auch die Gemeinderatsklubs gesondert gefördert. Das gibt es in der Dimension wohl in ganz Österreich nicht, aber ÖVP, SPÖ und FPÖ haben das 2013 so beschlossen - und alle Parteien suchen Jahr für Jahr um diese Subvention an.