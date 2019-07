Facebook

Jetzt ist es also soweit. Künftig wird das Pflegegeld jedes Jahr entsprechend der Inflation erhöht. Ein Akt der Gerechtigkeit nach Jahren des Werteverlusts beim Pflegegeld, jubelten die Abgeordneten, bevor sie sich in Parlamentsferien und Straßenwahlkampf verabschiedet haben. Beim Pflegegeld waren sich ja plötzlich alle Parteien angesichts des kommenden Wahltages einig. Die Kosten von 55 Millionen im nächsten Jahr und die vom Finanzministerium geschätzten Folgekosten können die Freude nicht trüben. Immerhin wurde das Pflegegeld seit der Einführung erst viermal an die Inflation angepasst. Also ein „Gebot der Stunde“, dass es nun jährlich angepasst wird, wie Abgeordnete betonten.