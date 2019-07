Facebook

Die Zahl der Aufgriffe illegaler Migranten in den Bezirken südlich von Graz ist in den letzten Wochen deutlich hinaufgeschnellt. Das ist ein offenes Geheimnis, niemand bei der Polizei streitet das ab. Mann nennt auch die Gründe dafür. Sie liegen in Bosnien, wo die Flüchtlinge zu Tausenden in Camps hausen und die Bevölkerung zunehmend die Geduld verliert. Und in Griechenland, an dessen Küste nach wie vor täglich Hunderte Migranten aus der Türkei ankommen.