Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Antworten wird es darauf viele geben. Die Antwort, die eine 84-jährige Leserin und mit ihr wohl die meisten Patienten geben dürften, könnte bei vielen nur mehr ein nachsichtiges Lächeln hervorrufen. Denn die meisten wünschen sich doch einen Arzt, der einfach helfen will, vor allem bei einem praktischen Arzt, der oft nicht nur mit gesundheitlichen Problemen seiner Patienten, sondern auch mit Ängsten und Sorgen konfrontiert wird. Diese Leserin hat kurz nach 12 Uhr einen Arzt aufgesucht und ihn gebeten, eine Überweisung für ihren 85-jährigen hoch fiebernden Mann zu schreiben. Was der Arzt dieser Frau sagte, die sich um ihren Mann sorgte? Die Praxis sei bis 12 Uhr geöffnet und sie könne ja auch nicht nach 12 zum Friseur gehen, um sich eine Dauerwelle machen zu lassen, wenn der Friseur bis 12 Uhr geöffnet habe. Ein anderer Leser wiederum erzählt, er habe einen Arzt, der ihm sagte, seine Frau gehöre ins Spital, gefragt, ob sie nicht doch zu Hause bleiben könne. Die Antwort des Arztes war kurz: „Dann machen´s, was Sie wollen.“