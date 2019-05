Facebook

Karl Kraus hat Österreich einmal als Versuchsstation des Weltuntergangs bezeichnet. Das war zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, vor den großen Katastrophen. Das Bonmot war seherisch, aber für eine Aktualisierung taugt es nicht. Österreich übt nicht die Apokalypse. Das Land erlitt eine Imagekatastrophe, schlimm genug. Die Schmach rechtfertigt jede Scham. Vor allem rechtfertigt sie den Schnitt, der gesetzt wurde, mag dem Regierungsbruch auch Berechnendes innewohnen. Staat und Demokratie bewahren ihre Festigkeit, einerlei, was am Montag im Parlament passiert. SPÖ und FPÖ mögen ihre Vergeltungssehnsucht bändigen, nicht dem Kanzler zuliebe, sondern damit Österreich in Brüssel wahrnehmbar bleibt.