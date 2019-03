Facebook

Wie soll der ORF finanziert werden? Die FPÖ würde die GIS-Gebühren am liebsten abschaffen. Während sich die ÖVP in dieser heiklen Frage bedeckt hält, reitet der Koalitionspartner bei jeder Gelegenheit Angriffe gegen das derzeitige Finanzierungsmodell, zuletzt beim politischen Aschermittwoch in Ried. Die Alternative - der Finanzminister teilt dem ORF nach Gutdünken Mittel zu - hätte einen machtpolitischen Vorteil für jede Regierungspartei. Ist der Österreichische Rundfunk einmal von Steuergeldern abhängig, steht der Regierung ein massives Druckmittel zur Verfügung.