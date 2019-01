Facebook

Theresa May und Jeremy Corbyn trennen Welten. Aber in einem Punkt passt kein Blatt Papier zwischen die konservative Premierministerin und den altlinken Labour-Chef: Eine zweite Volksabstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der EU lehnen beide Politiker kategorisch ab.