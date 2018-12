Facebook

Guten Morgen!

Groß, breitschultrig, eleganter Tweed, kraftvolle, bestimmte Sprache. So stellt man sich einen deutschen Industriekapitän vor. Gisbert Rühl, Chef des 112 Jahre alten Stahlriesen Klöckner &Co, gilt zugleich als „Rockstar“ der Digitalisierung der deutschen Industrie. Was hat KlöCo gemacht? Erst mit Kloeckner-i einen Onlinehandel gegründet und dann mit XOM eine Industrieplattform, auf der auch die Konkurrenz den Stahl handelt. So wandelt ich das 6-Milliarden-Unternehmen zum Material Amazon. Das Begründen eines innovativen Geschäftsmodells, welches das alte ablöst und zerstört, nennt man Disruption. Auf dem Peter Drucker Forum in Wien erzählte uns Riehl in Interview, wo es langgeht: „Auf Sicht wird alles online gehen“.