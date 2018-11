Nach dem Brexit-Deal hängt das politische Schicksal der britischen Premierministerin am seidenen Faden. Von Neuwahlen bis zu einem zweiten Referendum ist alles möglich.

Lang dauerte es nicht, bis Kabinettsmitglieder und Tory-Hinterbänkler gegen Theresa Mays Deal mit der EU aufbegehrten. Der Rücktritt ihres Brexit-Ministers ist ein Paukenschlag. Mit Dominic Raab geht die zentrale Figur des Kabinetts, die die gerade in Brüssel erzielte Vereinbarung an die Nation und ans Parlament „verkaufen“ sollte. Viel Glaubwürdigkeit bleibt May damit nicht.