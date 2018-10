Kleine Zeitung +

Wahl in Südtirol Ruhe sanft, Doppelpass, ruhe sanft!

Das Debakel der deutschsprachigen Rechten in Südtirol ist eine Absage an die türkis-blauen Pläne für Südtirol. Das Land unterm Brenner ist in seiner Identität weiter, auch wenn das Miteinander nicht leichter wird.