Wieder nichts mit einer Einigung zum Brexit. Emil Brix, der Chef der Diplomatischen Akademie, hat in der ZiB 2 eine sehr einfache Erklärung dafür – sie spielen das Chicken-Game. In diesem spieltheoretischen Experiment rasen zwei Autos aufeinander zu, wer zuerst ausweicht, hat verloren. Und weil der Abstand noch zu groß, sprich, die Zeit bis zum Austritt Großbritanniens im März 2019 noch zu lang ist, weicht noch niemand aus. Die britische Premierministerin sagte wieder einmal, was sie schon wiederholt gesagt hatte, die Kontinentaleuropäer geben sich erstaunt, üben sich in Gelassenheit - und rasen weiter.