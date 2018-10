Facebook

Es gibt ja Zweibeiner, die gehen sommers stets hocherhobenen Blickes durch die Hitze. Damit ihnen jeder einzelne Zehenblitzer am von der Sonne getönten Fuß ihrer Mitmenschen, Liebsten und Kollegen unbedingt entgeht.

Die Modedesigner schicken das Motto „Zeigt her eure Zehen!“ nun in die Verlängerung: Sie sind völlig auf Füße fixiert. Und das löst nicht nur bei allen, die sich in ihrem Leben irgendwo eine Podophobie – also Angst und den Ekel vor Zehen und Füßen – eingetreten haben, Panik aus. Das Label Fendi zum Beispiel hat für den Mann 2019 nun Sneaker-Sandalen vorgestellt, in die der Fashionista mit Zehensocken steigt. Heißt: je ein Wollsöckchen, Pardon, -säckchen von der kleinen bis zur großen Zehe.