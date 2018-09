Facebook

Es sind turbulente Tage nicht nur für die Bundes-SPÖ, sondern auch für die steirischen Sozialdemokraten. Am Montag erst ließ sich Parteichef Michael Schickhofer in einem Überraschungscoup frühzeitig als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2020 ausrufen. Am Dienstag wurde im Landtag der Nachfolger von Bundesgeschäftsführer Max Lercher, Wolfgang Moitzi, angelobt. Am Mittwoch waren alle Planungen schon wieder Makulatur, weil Christian Kern ziemlich verunglückt seinen Abgang verkündete.