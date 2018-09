Facebook

Eine „Peinlichkeit“ nennt Gerhard Köfer vom Team Kärnten die Idee, dass ein Chor von Parlamentariern eine CD und DVD mit Weihnachtsliedern aufnehmen will. Wir sehen das nicht glei so dumpa, denn sollte es sich um die 2004 von Christine Marek gegründete „Hohe.Haus.Musik“ handeln, so hat diese bei Benefizkonzerten immerhin ordentlich Spenden etwa für Tsunami-Opfer ersungen. Außerdem ist unter den Parteien mehrstimmige Einstimmigkeit ohnehin eher selten.



Und drittens bietet sich für den Parlamentschor bei der Wahl der richtigen Gastkünstler ein perfektes Repertoire an: „Stille Macht, heilige Macht“ (mit den Starsolisten Erwin Pröll & Christian Konrad), „Oh Pannenbaum“ (mit Heldentenor Christian Kern), „Fröhliche Weinnacht“ (mit Vorsänger Alfred Gusenbauer), „Wer klopfet an?“ (mit einem Vokalquintett des Verfassungsschutzes) oder „Es ist ein Ross entsprungen“ (mit Herbert Kickl als Dirigenten).