Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das ist doch ein Wahnsinn. Warum thematisieren Sie das nicht zumindest so stark wie Rechtsabbiegen bei Rot? Wie konnte es dazu kommen, dass in den Schulen Wiens Deutsch zur Minderheitssprache wurde?“ Einige von vielen Reaktionen von Lesern auf den soeben präsentierten Integrationsbericht, nach dem mehr als die Hälfte der Schüler Wiens nicht mehr Deutsch als Umgangssprache aufweist. Was bedeutet es aber für ein Land, seine Gesellschaft, seine Kultur, wenn in den Hauptschulen seiner Hauptstadt nur mehr knapp 20 Prozent der Schüler Deutsch als Umgangssprache hat? „Wie konnten Politiker diese Entwicklung stillschweigend beobachten, ohne steuernd einzugreifen?“, fragt eine Leserin. Eine andere glaubt, es werde mittelfristig nicht vertretbar sein, dass christliche Feiertage schulfrei sind, muslimische aber nicht, wenn Christen wie in Wien die Minderheit sind.