Die Politik hat die Sozialversicherungsreform von oben verordnet - sie kann jetzt nicht die Kassen dazu verdonnern, sich an den offenen Fragen zu erwürgen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es ist Skepsis angebracht angesichts des überschäumenden Jubels, in den die türkis-blaue Regierung über die Kassen-Reform ausbricht.

Schon etliche Regierungen zuvor schickten sich an, das Gesundheitswesen zu reformieren, und alle blieben im Ansatz stecken. Zu viele Köche verderben den Brei, und der Umstand, dass 54 Gremien zustimmen mussten, bevor eine einzige Veränderung bei den Leistungen in Kraft treten durfte, war lähmend und ließ den Katalog erstarren.