Ballonwurstfiguren etc.

Der Schurl kann jetzt, nach einem Sommerjob in der Gastronomie, unglaubliche Sachen mit Flaschen. Man kann gar nicht so schnell schauen, wie er sie um sich wirft, biedere Einweggebinde schlagen plötzlich Saltos und werfen im Flug ihre Kronkorken ab. Oder so ähnlich.



Wohin den Schurl diese Fähigkeiten im Leben noch bringen werden: Man weiß es nicht. Und man hofft, dass er sie im laufenden Schulbetrieb selten bis nie zur Anwendung bringen wird. Da soll der Bub lieber wieder Mathe lernen. Aber schon lustig, in was für Disziplinen der Mensch zu glänzen begehrt.



Der eine legt seinen ganzen Ehrgeiz daran, seine Zunge zum Röllchen zu biegen, der andere übt wie besessen, damit er Rimski-Korsakows „Hummelflug“ in unter 63 Sekunden herunterfiedeln kann.



Tendenziell neigen wir eher dazu, einem Menschen zu applaudieren, der im Kopfstand auf einem galoppierenden Pferd lustige Ballonwurstfiguren zusammendrehen kann, als einem, der imstande ist, die Sattelfläche eines hyperbolischen Paraboloids im Kopf auszurechnen. Deswegen machen die Leute ja auch so viel Blödsinn.



Ich zum Beispiel beliebte mir in gelenkigeren Zeiten auf Partys Zigaretten mit den Zehen anzuzünden. Gott sei Dank habe ich rechtzeitig mit dem Rauchen aufgehört. Sonst müsste ich heute nach so einem Kunststück bestimmt viel Geld zum Physiotherapeuten tragen.