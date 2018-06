Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die „ganz unglaubliche Bummelei, da die Beamtenschaft lieber in den Wirtshäusern saß“, wollte Sir Benjamin Thompson als königlicher Innenminister im bayerischen Staatsdienst nicht länger dulden. So führte 1804 der Münchner Polizeidirektor Anton Baumgartner mit der „Bayerischen Polizeyuhr“ eine Kontrolle der Kontrollore ein. Im Technomuseum in Mannheim erfährt man zur Erfindung dieser ersten Stempelmaschine außerdem, dass 1879 der erste deutsche Arbeiter-Kontrollapparat patentiert wurde. In ihrer interessanten „Geschichte der Stempeluhr“ zitiert Autorin Gudrun Kopf den US-Soziologen Lewis Mumford, der die technokratische Gesellschaft sich zur streng vermessenen „Megamaschine“ entwickeln sah: „Die Uhr, nicht die Dampfmaschine ist die wichtigste Maschine des Industriezeitalters.“

Doch die Stechuhr als Werkzeug apparativer, rechtlicher, ökonomischer und disziplinarischer Macht verliert ihren mechanischen Klang und Sinn. Digitale Erfassungssysteme dehnen die Verfügbarkeit der Arbeitnehmer in Raum und Zeit aus. In Schweden ist der Zeiterfassungschip freiwillig in Erprobung, doch der vermeintlich neuen Leib-Eigenschaft steht der situationselastische Zeitabgleich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegenüber.



Ein Gegengeschäft typisch für die Optionengesellschaft, die optimalen Leistungseinsatz mit maximalem Freizeitnutzen zu koppeln versucht. Vernetzte Millennials denken nicht mehr an Lebenarbeitsplätze, sondern in Projekten. Amazon zertrümmert starre Öffnungszeiten des Handels. Selbst kleine Firmen arbeiten heute oft mit globalen Zeitzonenrhythmen. In Tourismushochsaisonen steht eine ganze Branche unter Zeitvorgabe notgedrungen mit einem Bein in der Illegalität. Und in All-in-Verträgen wird in frei flutender Vertrauensarbeitszeit Leistung erbracht. Jeder Vierte mit Hochschulabschluss arbeitet mit Überstundenpauschale.

So ist rund um die Gesetzesvorlage zur Arbeitszeitflexibilisierung nicht die Realität von zwölf Stunden zu hinterfragen, sondern vielmehr: Was ist fair, was wettbewerbsfördernd, was gesundheitsgefährdend in dieser Endzeit der Stechuhr?



Von 2006 bis 2015 stagnierte die Gesamtarbeitszeit in Österreich bei 5,677 Millionen Arbeitsstunden um 0,1 Prozent, während die Zahl der Beschäftigten um rund 300.000 auf rund 3,5 Millionen zunahm. Insgesamt sinkt also die geleistete Arbeitszeit in Österreich, geht aus der Studie des Sozialministeriums zur „Arbeitszeitverteilung in Österreich“ hervor.

Dabei leisten neun von zehn beschäftigten Männern Vollarbeitszeit (im Schnitt 39,8 Wochenstunden), aber jede zweite Frau (49,4 Prozent) Teilzeitarbeit (31,6 Stunden). Der Gender-Gap wird dramatisch bei der unbezahlten Wochenarbeitszeit, bei der Frauen von Pflege bis Kinderbetreuung 27 Stunden eingespannt sind gegenüber 16 unbezahlten Stunden, die Männer leisten. Das höhere Armutsrisiko von Frauen ist evident. Darüber ist zu reden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.