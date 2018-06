Facebook

Es ging heiß her, gestern am Landesgericht Graz. Verhandelt wurde um Straftaten, die am Rande einer Pro-Gaza-Demonstration in Graz begangen wurden. Pro-Gaza, ja, das ist de facto Anti-Israel.